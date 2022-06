VIDEO IN – Lukaku arrivato al CONI tra i cori: tifosi dell’Inter subito in delirio!

Romelu Lukaku è appena arrivato al CONI di Milano per completare l’iter delle visite mediche dopo la prima parte svolta presso l’Humanitas di Rozzano (MI). L’attaccante belga si prepara a ottenere l’idoneità sportiva affinché l’Inter possa ufficializza il suo ritorno in prestito dal Chelsea. E i tifosi nerazzurri, festanti, non si fanno attendere con i cori. Di seguito il video realizzato da Roberto Balestracci, inviato per Inter-News.it presso il CONI a Milano

