VIDEO – Consigli per gli acquisti: Paulos Abraham (Groningen)

Paulos Abraham è la trentasettesima video scheda di presentazione della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. L’attaccante del Groningen inizierà domenica la sua stagione in Eredivisie, sfidando il Cambuur nella prima giornata.



Nome: Paulos Abraham

Data di nascita: 16 luglio 2002

Luogo di nascita: Solna

Nazionalità: svedese

Altezza: 178 centimetri

Posizione: attaccante – punta centrale

Piede: destro

Squadra attuale: Groningen

Scadenza contratto: 30 dicembre 2026

Paulos Abraham (nessuna parentela, ovviamente, con l’attaccante del Chelsea cercato dalla Roma) nasce centravanti, ma presto si trasforma in un ala. Destro di piede, il classe 2002 predilige giocare a fasce invertite per accentrarsi e andare al tiro. Dotato di una buonissima tecnica di base e accelerazione, di solito salta sempre il primo uomo sia in velocità sia sullo stretto. Possiede buone qualità balistiche, che gli permettono di essere pericoloso su punizione nei tiri da fuori, anche col sinistro se la cava bene e ciò lo rende spesso ancor più imprevedibile. Ha una spiccata personalità e non ha paura di sbagliare pur essendo giovanissimo, tanto che dalle giovanili era anche rigorista.

Abraham sa essere determinante sia in fase di assistenza sia di finalizzazione, anche se in quest’ultima deve migliorare come nella fase difensiva. Gli piace venire a prendere la palla sulla linea di metà campo per poi ripartire palla al piede, resistendo ai contrasti. Già molto maturo nelle scelte, costa ancora poco ed è anche per questo che ci si può scommettere per un futuro investimento. Anche perché col Groningen, che l’ha preso sei mesi fa dall’AIK Solna, ancora non gioca da titolare fisso. Di seguito un video con alcune delle giocate di Abraham, tratto dall’account YouTube “Hidde van Dijk”.

A cura di Marco Lavalle.

