Dumfries all’Inter, oggi gli ultimi dettagli: appuntamento di mattina

Dumfries è un nuovo giocatore dell’Inter, anche se manca ancora l’ufficialità. Arrivato ieri sera a Milano (vedi articolo), l’olandese ora farà le visite mediche e poi firmerà il contratto.

ACQUISTO CONCLUSO – Il più è fatto per Denzel Dumfries all’Inter, ora restano le formalità burocratiche. Il laterale olandese, in arrivo dal PSV Eindhoven per una cifra totale che si aggira sui quindici milioni di euro (vedi cifre), da ieri sera è a Milano. Stamattina svolgerà le visite mediche, poi otterrà l’idoneità sportiva e quindi firmerà il contratto coi nerazzurri. Molto improbabile che Dumfries possa scendere in campo già domani (ore 18.30), nell’ultima amichevole contro la Dinamo Kiev, più fattibile che l’esordio sia direttamente in Inter-Genoa, prima giornata di Serie A sette giorni dopo. Intanto però l’affare col PSV Eindhoven è concluso, ora si tratta solo degli ultimi passaggi e poi (così come Edin Dzeko) Dumfries finalmente sarà nerazzurro. A lui toccherà il non facile compito di non far rimpiangere Achraf Hakimi.