VIDEO – Dumfries in arrivo all’Inter, ecco come gioca il laterale olandese

Dumfries è in arrivo all’Inter e, come da notizie di oggi, dovrebbe essere a Milano già nella serata odierna (vedi articolo). Ecco un video con le migliori giocate dell’olandese, per capire come potrà inserirsi negli schemi di Inzaghi.

CAMBIO DI FASCIA – Premessa doverosa: Denzel Dumfries non è Achraf Hakimi, ma al momento nessuno può essere come il marocchino che l’Inter ha ceduto al PSG. Però, in attesa dell’ufficialità dal PSV Eindhoven, va verso l’ingaggio di uno dei giocatori che possono rimpiazzarlo limitando il divario. E non solo per quanto fatto vedere agli Europei con l’Olanda. Dumfries è un laterale, che ha quasi sempre giocato a quattro, ma il 3-5-2 l’ha fatto proprio due mesi fa con Frank de Boer (dovesse concretizzarsi l’affare sarebbe uno dei pochi “favori” fatti da quest’ultimo all’Inter…), quindi non è del tutto a digiuno di difesa a tre. Già con un modulo a quattro arrivava spesso sul fondo, dando diverse opzioni sia di cross sia di rientro per accentrarsi con tanti gol e assist. Un vantaggio quindi per Simone Inzaghi, che con Dumfries potrà trovare molteplici soluzioni per far male dalla fascia. Si attende l’arrivo a Milano, già nelle prossime ore è possibile che l’olandese possa presentarsi in Italia. In attesa dell’annuncio dell’Inter, ecco un video con le migliori giocate di Dumfries tratto dall’account YouTube “SVMM”.