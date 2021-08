Dumfries all’Inter, arriva a Milano! Definito sbarco e visite mediche – Sky

Dumfries è in arrivo all’Inter. Per il laterale, con il quale si sta concludendo l’acquisto dal PSV Eindhoven, definito lo sbarco a Milano e la data delle visite mediche. Lo comunica Gianluca Di Marzio.

ACQUISTO CONCLUSO! – È fatta per Denzel Dumfries. Il laterale olandese, come annuncia via Twitter il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, sarà a Milano nella serata di oggi. Domani sono previste le visite mediche, ultimo passaggio prima di poter firmare il contratto coi nerazzurri. Qui le cifre dell’accordo con il PSV Eindhoven, che porterà Simone Inzaghi ad avere il prossimo esterno destro. Previsti ulteriori aggiornamenti sull’orario esatto.