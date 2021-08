Marianella: «Hakimi più forte ma Dumfries ottimo come Dzeko. Insigne-Inter…»

Marianella spende parole positive per le scelte di mercato dell’Inter, dopo le cessioni considerate “obbligate”. Il noto giornalista, ospite negli studi di “Calciomercato” su Sky Sport 24, approva il colpo Dumfries dopo Dzeko. Qualche perplessità sull’ipotesi Insigne

NUOVO ATTACCO – Le novità su Lorenzo Insigne (vedi aggiornamento) possono stravolgere il mercato e a Massimiliano Marianella viene chiesto se riesce a immaginarlo con la maglia nerazzurra: «Fatico a immaginarlo con una maglia diversa da quella del Napoli o della Nazionale Italiana. Raccontiamo che l’Inter ha soldi per fare mercato, ma non sappiamo se anche Lautaro Martinez può essere un’opportunità in uscita, visto che si parla di Insigne e altri attaccanti costosi. Edin Dzeko è qualcosa più di un tassello: è uno straordinario attaccante che conosce il nostro calcio. Può dare fisicità e qualità all’Inter. Dzeko non è una sorpresa. Tra l’altro l’Inter lo voleva già da un po’».

EREDE DI HAKIMI – Marianella si esprime anche sul nuovo arrivo per la fascia destra: «Denzel Dumfries, invece, è il tassello giusto. Si è parlato tanto di Nahitan Nandez ed Hector Bellerin, che avrebbero dovuto giocare fuori ruolo. Dumfries è perfettamente nel suo ruolo. E viene da un ottimo Europeo. Dumfries è un giocatore di personalità e lo ha sempre dimostrato con la maglia del PSV Eindhoven. Per l’Inter è un buonissimo arrivo. La diversità tra Achraf Hakimi e Dumfries è che Hakimi è più forte (sorride, ndr). E continua a dimostrarlo con la maglia del Paris Saint-Germain, dopo il Real Madrid e il Borussia Dortmund. Ma Dumfries è un bravissimo giocatore. Nel momento in cui sei costretta vendere, se no l’Inter avrebbe tenuto sia Hakimi sia Romelu Lukaku, ha preso due ottimi giocatori per quei due ruoli».