VIDEO – Consigli per gli acquisti: Charles De Ketelaere (Club Brugge)

Club Brugge’s Belgian midfielder Charles De Ketelaere eyes the ball during the UEFA Champions League Group F football match between Club Brugge and Zenit St Petersburg at The Jan Breydel Stadium in Bruges on December 2, 2020. (Photo by Kenzo Tribouillard / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

Charles De Ketelaere è la trentatreesima video scheda di presentazione della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. Il trequartista si è già messo in luce in Champions League con la maglia del Club Brugge, dove ha sfidato la Lazio nella fase a gironi.



Nome: Charles De Ketelaere

Data di nascita: 10 marzo 2001

Luogo di nascita: Bruges

Nazionalità: belga

Altezza: 192 centimetri

Posizione: centrocampista – trequartista

Piede: sinistro

Squadra attuale: Club Brugge

Scadenza contratto: 30 giugno 2023

Cercate un centrocampista completo? C’è Charles De Ketelaere. È un classe 2001 che non disdegna gli inserimenti in area, riuscendo anche spesso ad andare in gol. Dotato di una buona corsa, pur avendo spiccate doti offensive, si applica molto anche nella fase difensiva riuscendo spesso a fare un buon filtro a centrocampo. Tecnico, veloce, tatticamente intelligente e con buona visione di gioco, può ricoprire diversi ruoli a centrocampo. La personalità non gli manca di certo e questo lo ha portato a debuttare a soli diciotto anni in Champions League (22 ottobre 2019, contro il PSG). Nella massima competizione UEFA, nonostante farà vent’anni fra poco meno di un mese, conta già dieci presenze.

De Ketelaere ha debuttato da professionista il 25 settembre 2019, e nella stagione in corso è già uno dei pilastri del Club Brugge, l’unica maglia della sua carriera. È passato anche per l’Italia, non solo per sfidare la Lazio a dicembre in Champions League: a marzo 2019 ha portato il suo club fino alle semifinali della Viareggio Cup, superando anche l’Inter per 0-3 ai quarti. Deve certamente rinforzarsi fisicamente, però è già pronto per palcoscenici importanti perché è un giocatore molto duttile e diligente. Può giocare sia da interno di centrocampo sia centrale (trequartista), e a volte è stato utilizzato anche come esterno offensivo. Di seguito un video con alcune delle giocate di De Ketelaere, tratto dall’account YouTube “Brazil Scout”.

A cura di Marco Lavalle.

