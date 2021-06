VIDEO – Consigli per gli acquisti: Julian Alvarez (River Plate)

Julian Alvarez è la trentaseiesima video scheda di presentazione della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. L’attaccante, di proprietà del River Plate, è al momento impegnato in Copa América con l’Argentina.

Nome: Julian Alvarez

Data di nascita: 31 gennaio 2000

Luogo di nascita: Calchin

Nazionalità: argentina

Altezza: 170 centimetri

Posizione: attaccante – ala destra

Piede: destro

Squadra attuale: River Plate

Scadenza contratto: 30 dicembre 2022

Julian Alvarez ha iniziato la sua carriera in modo molto precoce. A soli undici anni si è trasferito a Madrid, dopo essere stato cercato dai maggiori club argentini ed europei. Però la sua carriera in Europa termina presto, perché già a tredici anni ritorna in patria dopo aver rifiutato un contratto con il Real Madrid per non trasferire tutta la famiglia nella capitale spagnola. È quindi a sedici anni, quando si sposta a Buenos Aires, che Alvarez fa sul serio perché va a vivere nel centro sportivo del River Plate. Li inizia il suo percorso di attaccante, passando tutte le trafile fino ai giorni nostri.

Brevilineo e molto tecnico, Alvarez sa svolgere tutto i ruoli dell’attacco e anche se non molto alto è dotato di una grande elevazione, per questo può essere impiegato anche da punta centrale oltre che d’appoggio. Vede la porta e ha anche un buon tiro dalla distanza, spesso va alla conclusione in maniera rapida. Secondo molti il suo ruolo naturale è quello di seconda punta, ma Alvarez spesso è stato utilizzato anche come esterno visto che è bravissimo con la palla tra i piedi ed è rapido sia negli spazi stretti ma anche quando ha campo. Bravo anche nei calci piazzati, destro naturale ma usa spesso anche il sinistro. Con l’Argentina ha debuttato tre settimane fa, contro il Cile, in questa Copa América per ora è sempre rimasto in panchina ma il futuro è suo. Di seguito un video con alcune delle giocate di Alvarez, tratto dall’account YouTube “EM Productions”.

A cura di Marco Lavalle.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI – LE SCHEDE STAGIONE 2020-2021

Kayky

Brian Brobbey

Charles De Ketelaere

Donyell Malen

Marcos Paulo

Tomas Tavares

Teun Koopmeiners

Bruno Amione

Calvin Stengs

Romario Barò