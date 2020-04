VIDEO – Berti stende il Salisburgo, l’Inter getta le basi della Coppa Uefa

Oggi ricorre l’anniversario di una delle notti europee più importanti nella storia dell’Inter, quella in cui vennero gettate le basi per la seconda Coppa Uefa nerazzurra. Il 26 aprile del 1994 si scendeva in campo a Vienna contro il Casinò Salisburgo (attuale Red Bull Salisburgo) per la finale d’andata della Coppa Uefa 1993/94. All’epoca la finale di Coppa Uefa si disputava in gara di andata e di ritorno (la prima finale secca fu disputata nel 1998 e a vincere fu ancora l’Inter, contro la Lazio) e l’Inter si presentò all’andata in Austria con fin troppe preoccupazioni per un campionato da incubo che vedeva la squadra rischiare la retrocessione. L’Austria e lo Stadio Hernst Happel, ex “Prater”, evocano però dolci ricordi all’Inter in quanto fu proprio nell’impianto viennese che i nerazzurri vinsero la loro prima Coppa dei Campioni nella mitica finale contro il Real Madrid del 1964.

BERTI DECISIVO – Nonostante le preoccupazioni per una stagione maledetta, l’Inter mise in mostra il suo tasso tecnico superiore mettendo alle corde per una buona mezz’ora i padroni di casa austriaci e al 36° minuto arriva il gol che indirizza già la partita e tutta la doppia finale: lo realizza Nicola Berti, abile a controllare e difendere il pallone in area su un lancio di Ruben Sosa e scagliarlo in porta con un preciso diagonale di destro. Il risultato non si schioda dall’1-0 che permette all’Inter di affrontare con relativa tranquillità il ritorno a Milano dove, nonostante qualche patema di troppo, un analogo 1-0 firmato da Jonk permetterà all’Inter di sollevare la seconda Coppa Uefa della sua storia dopo la prima vinta contro la Roma tre anni prima. Rivediamo il gol decisivo di Berti nel video caricato sul canale youtube michool82.