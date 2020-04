Lautaro Martinez: Inter e Barcellona parlano, nerazzurri determinati – Sky

Inter e Barcellona si parlano per Lautaro Martinez, grande obiettivo di mercato dei blaugrana: i nerazzurri disposti ad ascoltare le offerte del Barcellona, ma fermi nelle loro posizioni. Il punto di Luca Marchetti per Sky Sport

DIALOGO IN CORSO – L’Inter e il Barcellona si parlano per Lautaro Martinez e continueranno a farlo, ma per convincere i nerazzurri servirà un grosso sforzo del club catalano: «La fretta ce l’hanno in Catalogna, non certamente all’Inter. C’è un prezzo, ma la clausola di 111 milioni è troppo onerosa e andrebbe pagata in un’unica rata e in una settimana. Inter e Barcellona si parlano continuamente, il Barcellona sarebbe anche disposto a valutare di più Lautaro Martinez inserendo delle contropartite, ma la trattativa non si sblocca perché o il giocatore non è convinto o le contropartite proposte non convincono l’Inter».