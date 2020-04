Serie A in attesa del nuovo decreto Conte: alcune date chiave – Sky

La Serie A è in attesa del nuovo decreto del Governo Conte per sapere quando si potrà ricominciare con gli allenamenti e quando si potrà programmare la ripresa del campionato. Ci sono alcune date chiave da tenere a mente

Il calcio italiano è in attesa delle decisioni del Governo presieduto da Giuseppe Conte per capire quando si potrà ripartire. Secondo Sky Sport comunque non ci sono certezze e non è detto che arrivino dal prossimo decreto. Si continua a puntare alla data del 4 maggio per riprendere gli allenamenti individuali e il 18 per quelli di squadra. Si aspetta quindi anche per dare una risposta alla Uefa che ha indicato il 25 maggio come data ultima per indicare l’eventuale ripresa dei campionati. Si aspettano quindi certezze che però potrebbero non essere contenute nel prossimo decreto.