Cavani sostituto di Lautaro Martinez? Inter ci pensa, Icardi decide – Equipe

Cavani con l’arrivo di Icardi al Paris Saint-Germain sembrava ormai tagliato fuori, tanto che a gennaio è andato molto vicino all’Atletico Madrid. Prima dello stop per l’emergenza Coronavirus, l’attaccante era tornato al centro dell’attacco e ora – secondo L’Equipe – potrebbe rimanere. Le offerte per lui non mancano, Inter compresa

SOSTITUTO – Edinson Cavani rimarrà al Paris Saint-Germain? È quanto trapela dalle colonne de L’Equipe, che non manca di sottolineare quante offerte ci siano sul tavolo del club francese per l’uruguaiano. Tra queste, anche quella dell’Inter che starebbe pensando proprio a lui per sostituire Lautaro Martinez qualora andasse al Barcellona. Tra le altre pretendenti spiccano Manchester United e Atletico Madrid, ma anche il Boca Juniors.

FUTURO IN BILICO – Molto dipenderà dal futuro di Mauro Icardi, che si trova al Paris Saint-Germain in prestito dall’Inter ma senza alcuna certezza di essere riscattato. L’entourage di Cavani, considerando anche la crisi derivante dalla pandemia per Coronavirus, starebbe valutando l’idea di rimanere in Francia senza valutare altre offerte.