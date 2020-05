VIDEO – Baggio-Zamorano, Inter OK a Cagliari: è spareggio Champions!

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 14 maggio 2000. Grazie alle reti di Baggio e Zamorano, l’Inter batte il già retrocesso Cagliari, e si qualifica allo spareggio Champions League contro il Parma.

ULTIMO RESPIRO – L’Inter si reca a Cagliari il 14 maggio 2000 con un solo obiettivo: chiudere la partita il prima possibile per garantirsi il posto nello spareggio col Parma per la Champions League. Il Cagliari è già retrocesso, e non deve chiedere nulla alla partita. Sarà tuttavia una gara difficile, che l’Inter riesce a sbloccare solo al 76′, grazie a Roberto Baggio. Fin lì il migliore in campo, il Divin Codino trasforma il rigore assegnato per una trattenuta su Alvaro Recoba. Dopo il vantaggio, la gara prende un’altra piega, grazie anche alla doppia superiorità numerica. Il Cagliari è infatti in nove per le espulsioni di Abeijon e Mayelé: per entrambi rosso diretto per proteste. I nerazzurri non si fidano e continuano a spingere, fino a trovare il raddoppio. Clarence Seedorf traccia un morbido pallonetto verso il centro dell’area, su cui si avventa Ivan Zamorano. Stop e tocco subitaneo per il cileno, che supera agilmente Scarpi e segna lo 0-2 definitivo. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights di Cagliari-Inter.