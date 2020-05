Bianchi: “A Conte darei in mano una squadra più anziana. Inzaghi…”

Ottavio Bianchi è stato il primo allenatore di Massimo Moratti da presidente dell’Inter, nel 1995. L’ex tecnico, intervistato da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha ipotizzato quale squadra dare a Conte.

IL GIOCO – Ottavio Bianchi, oltre a essere allenatore, è stato anche direttore tecnico. Prendendo i primi tre allenatori in classifica (Antonio Conte, Simone Inzaghi e Maurizio Sarri) ha ipotizzato una squadra per ognuno: «Molto semplice, prima di tutto bisogna sapere che organico ho. Se ho un organico anziano, vecchio, oppure se ci sono dentro delle star o dei giocatori giovani. La squadra “vecchiotta” la do a Conte, la squadra con delle star dentro a Sarri, a Inzaghi gli do la squadra in prospettiva, la squadra giovane. Non gli do il risultato a tutti i costi, subito, ma gli do la possibilità di lavorare per qualche anno. Gli devo dare dei giocatori validi, validissimi, magari un grandissimo zoccolo di giocatori di livello, poi andrei a comprare il fuoriclasse che gli fa fare il salto di categoria per vincere».