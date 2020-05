Lautaro Martinez, l’Inter mette fretta al Barcellona: la nuova deadline

Lautaro Martinez può lasciare l’Inter per il Barcellona, ma non sarà una trattativa infinita. Anche Sport, l’altro quotidiano catalano, come il Mundo Deportivo (vedi articolo) parla in prima pagina della trattativa per l’argentino. C’è una data oltre la quale i nerazzurri non accetteranno molti compromessi per cederlo ai blaugrana.

ORA O (FORSE) MAI PIÙ – Per Lautaro Martinez non ci dovrebbe essere una telenovela lunga tutta l’estate, con ripetute “notizie” di mercato. È, quantomeno, ciò che il quotidiano catalano Sport nella prima pagina di oggi ritiene che sia stato deciso: “L’Inter forza il Barcellona per vendere Lautaro Martinez. Il club italiano sarà molto più inflessibile a partire da giugno”. Poco più di due settimane, quindi, e si dovrebbe delineare il futuro dell’argentino con maggiore certezza rispetto alle voci di ora. Con buona pace delle “spinte” di marca blaugrana.