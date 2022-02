VIDEO – Atalanta-Juventus 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Juventus, posticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



DECISIVO IL RECUPERO – Atalanta-Juventus 1-1 nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A. La Juventus si salva sull’ultimo pallone, evitando una sconfitta che avrebbe pesato tantissimo nella corsa per il quarto posto. L’inizio dei bianconeri è veemente, al 3′ gran parata di Marco Sportiello su sinistro di Dusan Vlahovic. Poco prima del quarto d’ora altro mancino, stavolta di Paulo Dybala, a lato. Dopo un quarto d’ora di grande sofferenza l’Atalanta si assesta, la partita non è più a senso unico. Alla mezz’ora uscita fuori area di Wojciech Szczesny che abbatte Teun Koopmeiners, a porta vuota Luis Fernando Muriel sbaglia tutto e calcia male favorendo il recupero di Leonardo Bonucci. L’arbitro dà il vantaggio, non si concretizza e il lungo check col VAR non porta a rivedere l’intervento del portiere (nemmeno ammonito). Nel finale di tempo due occasioni per Jérémie Boga respinte da Matthijs de Ligt, la prima in maniera discussa e la seconda di testa. Di palle gol ce ne sono tante, lo 0-0 resta fino al 76′ quando Ruslan Malinovskyi conquista una punizione, se la fa toccare da Remo Freuler e con uno spettacolare sinistro apre il conto. L’ucraino, peraltro subentrato, serve un pallone d’oro a Hans Hateboer, che manda il raddoppio mandando sulla traversa nell’area piccola. Errore che l’Atalanta paga a caro prezzo, perché al 92′ su corner di Dybala Danilo da Silva (fra i peggiori) di testa firma il pari della Juventus. Bianconeri salvi e quarti a +2 sui bergamaschi, che però hanno una partita da recuperare.

Video con gli highlights di Atalanta-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.