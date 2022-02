Biasin: «Inter, vedo problemi ma c’è una rarità. Bologna? Successo molto»

Biasin non nega le difficoltà dell’Inter nelle ultime due giornate, ma ricorda come i nerazzurri debbano ancora recuperare la partita di Bologna. In collegamento durante Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista segnala anche il calendario pesante.

SI PUÒ REAGIRE – Fabrizio Biasin prova a calmare le acque: «Io sarò un inguaribile ottimista, ma tutto questo dramma non lo vedo. L’Inter ha perso un derby che non meritava di perdere, l’ha perso male. Il pareggio di Napoli è un buon pareggio, vero che ha cinque punti in meno dell’anno scorso ma ha un ottavo di finale di Champions League e il calendario non è male. Deve affrontare la Juventus, ma ha già affrontato Atalanta, Milan e Napoli. Vedo anche io i problemi, che rispetto a novembre e dicembre non c’è la stessa brillantezza, ma il mese che ha affrontato l’Inter come l’ultimo è una rarità: giocare contro tutte quelle squadre non è semplice. E c’è una partita da recuperare, che nessuno ricorda».

QUANDO SI GIOCA? – Biasin si sofferma sulla mancata disputa del match di Bologna: «L’Inter avrebbe giocato molto volentieri il 6 gennaio, tant’è che si è presentata in campo. Poi quella partita come noto non si è giocata. Sono successe molte cose che hanno portato l’Inter a fare opposizione, ma quando facciamo un bilancio di quella parte di campionato manca ancora una partita. Magari la vince ed è ancora in testa. L’Inter ha giocato contro una signora squadra: quando ho visto Kalidou Koulibaly mi sono chiesto chi lo supera. È mezzo Napoli».