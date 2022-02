Benitez: «Inter-Liverpool, confronto più equilibrato di quello che si pensa»

Rafa Benitez, ex tecnico – tra le altre – di Inter e Liverpool, da poco esonerato dall’Everton, in una lunga intervista concessa al collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport, ha parlato di Inter-Liverpool, inevitabilmente la sua gara.

PUNTI FORTI – Rafa Benitez parla così di Inter-Liverpool analizzato in particolare i punti forti di entrambe le squadre: «Si affronteranno due squadre dai numeri simili: come gol segnati, tiri in porta e possesso sono superiori alle altre formazioni dei rispettivi campionati. Il Liverpool avrà dalla sua parte la forza e l’intensità che caratterizzano tutti gli incontri della Premier League; l’Inter punterà sulla tattica, che in Italia regna sovrana, per evidenziare le lacune degli avversari. Liverpool favorita? L’Inter non è arrivata agli ottavi per caso: è una squadra che in campo sa sempre cosa deve fare ed è brava ad approfittare delle debolezze altrui. Il suo 3-5-2 è un modulo che può creare difficoltà alle formazioni che non sono abituate a fronteggiarlo. Dall’altro lato però c’è un Liverpool con un 4-3-3 offensivo, che fa dell’aggressività e intensità le sue armi migliori».

MERITO DI KLOPP – Benitez fa un pronostico riguardo la partita e parla in particolare della squadra allenata da Klopp: «Inzaghi preoccupato da Salah, Firmino e Mané? Io sarei preoccupato, ma anche da Diogo Jota perché fa sempre i movimenti giusti. Il Liverpool però ha anche terzini bravi ad attaccare e a piazzare cross perfetti, è pericoloso sulle palle inattive con Van Dijk e Matip e può contare su una mediana che ha forza. Merito di Klopp? Lui è un allenatore bravissimo con il quale ho un buon rapporto. I nerazzurri vanno in gol con più elementi perché hanno un gioco che coinvolge tutti e questa è una cosa positiva. Chi passa? Per la forza del campionato inglese, dico 51% Liverpool e 49% Inter, ma è un confronto più equilibrato di quello che tanti possono pensare».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti