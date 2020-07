VIDEO – Atalanta-Inter, l’ultimo precedente: Handanovic salva il pari

Manca sempre meno al ritorno in campo dei nerazzurri dopo la vittoria per 2-0 arrivata martedì sera contro il Napoli grazie alle reti di Danilo D’Ambrosio e Lautaro Martinez. Domani sera, alle ore 20.45, è in programma infatti il fischio d’inizio di Atalanta-Inter. Riviviamo insieme tramite gli highlights l’ultimo incrocio tra le due squadre, a San Siro, terminata in pareggio grazie anche a Samir Handanovic.

RIGORE PARATO – Dopo la vittoria per 1-3 contro il Napoli nella prima partita giocata nel 2020, l’11 gennaio 2020 i nerazzurri guidati da Antonio Conte ospitano l’Atalanta a San Siro. Partenza a razzo per i padroni di casa, con la rete al quarto minuto di Lautaro Martinez. La partita procede sui binari giusti per i nerazzurri, ma al 75′ arriva il pareggio degli ospiti con la rete di Robin Gosens che sfrutta un’incertezza della difesa di casa. I bergamaschi vanno addirittura a un passo dalla vittoria, quando all’88’ il direttore di gara fischia un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Luis Muriel, il cui tiro viene però parato da Samir Handanovic che salva così il risultato. In vista di Atalanta-Inter, in programma domani sera alle 20.45 al Gewiss Stadium – sfida valida per la 38sima e ultima giornata del campionato italiano -, ecco di seguito gli highlights della partita di andata.

