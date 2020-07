Inter, 184 milioni per il mercato 2019/20: le cifre di Lukaku ed Eriksen – CF

Inter, 184 milioni per il mercato 2019/20: le...

L’Inter, che ha un rosso a bilancio di 100 milioni di euro al 31 marzo 2020 (vedi articolo), ha speso complessivamente 184 milioni di euro sul mercato per gli acquisti a titolo definitivo. A rivelarlo è “Calcio e Finanza” dopo aver visionato i documenti ufficiali del club nerazzurro. Svelato anche il vero costo delle operazioni Lukaku ed Eriksen

CIFRE – L’Inter per la stagione 2019/2020 ha speso sul mercato oltre 180 milioni di euro per acquisti a titolo definitivo. Da Romelu Lukaku a Christian Eriksen, passando per tanti giovani della Primavera, ecco svelate le vere cifre dei principali affari: Romelu Lukaku, Manchester United: 74,162 milioni; Nicolò Barella, Cagliari: 40,500 milioni; Christian Eriksen, Tottenham: 27,567 milioni; Ionut Radu, Genoa: 10,624 milioni; Lucien Agoumé, Sochaux: 4,512 milioni; Martin Adriano Costa Satriano, Club Nacional: 2,400 milioni; Ashley Young, Manchester United: 1,729 milioni.

PRESTITI ONEROSI E GIOVANI – A questi 161,5 milioni di euro, si aggiungono altri 23 milioni di euro per altri acquisti relativi a giovani della Primavera. Tra le cifre visionate da “Calcio e Finanza”, sono presenti anche quelle relative ad alcuni acquisti in prestito oneroso, vale a dire Stefano Sensi, Sassuolo: 2,254 milioni (al 31 marzo 2020) e Victor Moses, Chelsea: 216mila euro (al 31 marzo 2020).

