Pioli, messaggio all’Inter: “Tonali? I giocatori di talento servono sempre!”

Pioli ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” alla vigilia di Milan-Cagliari, sfida valida per la trentottesima giornata di Serie A. Il tecnico rossonero risponde a una domanda di mercato su Tonali, grande obiettivo anche dell’Inter (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni

PROFILO ADATTO – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Cagliari, risponde a una domanda di mercato su Sandro Tonali, obiettivo di mercato condiviso con l’Inter: «Profilo alla Tonali per il Milan? Innanzitutto credo che al Milan i giocatori di talento servano sempre, che poi siano più o meno giovani non è così rilevante, anche se abbiamo intenzione di fare qualche innesto che possa migliorare il nostro organico, anche e soprattutto se riusciremo a conquistare i gironi di Europa League. Non credo che la squadra abbia bisogno di tanti innesti, so che la società ci sta già lavorando ed è pronta a investire. Ci aspettiamo qualche rinforzo e ci aspettiamo per la prossima stagione di essere più competitivi».