VIDEO – Arslan in gol e derubato durante Udinese-Inter: ecco la refurtiva

Tolgay Arslan ha vissuto una domenica sicuramente particolare. Dalla gioia per il gol nel 3-1 di Udinese-Inter (vedi video) alla scoperta dei ladri in casa. Nello stesso momento! Bottino agrodolce per il centrocampista dell’Udinese nell’ultimo lunch match, più agro che dolce a causa della refurtiva finale. Di seguito il video realizzato dai colleghi di Sky TG24

