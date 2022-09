Di Gennaro: «Udinese andava al doppio dell’Inter! In panchina serve autorità»

Di Gennaro sulle frequenze di TMW Radio nel corso di “Maracanà”, è tornato a parlare di Udinese-Inter e degli errori dei nerazzurri, soffermandosi sull’allenatore.

TANTI ERRORI – Antonio Di Gennaro sottolinea gli errori dell’Inter commessi contro l’Udinese, ma soprattutto dell’allenatore: «Ci sono dei dati inconfutabili. In poche partite ha preso 9 gol come nel girone di ritorno lo scorso anno. L’Udinese andava al doppio come ritmo, ed è successo in altre partite. Sono cose che vanno analizzate molto bene, tra campionato e coppa qualcosa va registrato, soprattutto a livello difensivo. Allenatore rimasto ancora un po’ giocatore? In questi spogliatoi serve una maggiore autorità».