VIDEO – Udinese-Inter 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Inter, anticipo mattutino della settima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



IMBARAZZANTI – Udinese-Inter 3-1 nell’anticipo mattutino della settima giornata di Serie A. La peggiore Inter degli ultimi cinque anni perde la quarta partita in nove gare ufficiali in stagione. Al 5′ Nicolò Barella, con una gran punizione dal limite, scavalca la barriera e fa centro. È lo 0-1, ma come spesso accade alla squadra di Simone Inzaghi basta segnare e si smette di giocare. L’Udinese lo capisce e comincia a ingranare, anche fortunata al 22′ quando su una punizione da destra una carambola su Milan Skriniar fa finire il pallone in rete. Inutile dire che, come al solito, Samir Handanovic rimane immobile a guardare un pallone lentissimo. Inzaghi, anziché pensare a come vincere, si impaurisce per gli ammoniti e toglie al 31′ Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan perché sotto cartellino giallo: i sostituti, Federico Dimarco e Roberto Gagliardini, non ne azzeccano mezza. Sandi Lovric sfrutta un errore dell’inguardabile Marcelo Brozovic, si invola e sul suo destro trova Handanovic. Al 73′ destro di Gerard Deulofeu, Handanovic ancora fermo e palla sul palo, poi doppio tentativo murato. Entra Stefan de Vrij per Francesco Acerbi, ennesimo cambio senza senso di un allenatore in confusione, e all’84’ regala un corner in maniera insensata. Dalla battuta dalla bandierina si perde Jaka Bijol, colpo di testa nemmeno tanto potente ma Handanovic fa ancora una volta lo spettatore ed è il 2-1. Nel terzo minuto di recupero cross da destra di Deulofeu e Tolgay Arslan (solissimo) di testa firma il tris. Quinta vittoria consecutiva per l’Udinese, l’Inter sprofonda in classifica.

Video con gli highlights di Udinese-Inter dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.