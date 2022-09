Barzaghi: «L’Inter ha deciso: ora cambio netto! Stessi problemi nelle tre sconfitte»

Matteo Barzaghi in collegamento con Sky Calcio Club ha aggiornato riguardo la situazione in casa Inter e il possibile cambio di panchina per Simone Inzaghi.

STESSI PROBLEMI – Il collega Matteo Barzaghi in collegamento con gli studi dell’emittente televisivo, risponde a una domanda legata al futuro di Simone Inzaghi e la panchina dell’Inter: «Da quello che ci risulta Inzaghi non rischia la panchina, certo è che nessuno è contento di quello che sta succedendo. Dopo la sosta servirà un segnale di cambiamento da parte del tecnico e della squadra. Si ripartirà fino alla sosta per il Mondiale e la società vuole vedere dei segni di miglioramento. Tra i problemi, i soliti errori difensivi, l’approccio individuale di alcuni giocatori, ma anche lo stato fisico. L’Udinese ha stravinto sotto questo punto di vista. I nerazzurri ad oggi hanno perso tre partite quest’anno, l’anno scorso in tutto il campionato ha perso quattro partite tutto l’anno, per cui delle responsabilità ci sono. I difetti messi in mostra contro Lazio, Milan e Udinese sono stati simili e così non si può andare avanti».