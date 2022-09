Serie A, la classifica aggiornata dopo la 7ª giornata: Inter, guai alla sosta

La Serie A si ferma per la prima sosta per le nazionali della stagione, l’unica pre-Mondiali, e l’Inter trova il momento peggiore per perdere visto che sprofonda in classifica. Dopo i danni autoinflitti stamattina a Udine la squadra di Inzaghi è settima, peraltro in una giornata dove hanno perso Juventus, Milan e Roma e non si è riusciti ad approfittarne.



SERIE A 2022-2023 – 7ª GIORNATA

Salernitana-Lecce 1-2 43′ Ceesay, 55′ aut. J. Gonzalez (S), 83′ Strefezza

Bologna-Empoli 0-1 75′ Bandinelli

Spezia-Sampdoria 2-1 11′ Sabiri (SA), 12′ aut. Murillo, 72′ Nzola

Torino-Sassuolo 0-1 93′ Alvarez

Udinese-Inter 3-1 5′ Barella (I), 22′ aut. Skriniar, 85′ Bijol, 93′ Arslan

Cremonese-Lazio 0-4 7′, 21′ rig. Immobile, 45′ +2 S. Milinkovic-Savic, 79′ Pedro

Fiorentina-Verona 2-0 13′ Ikoné, 90′ N. Gonzalez

Monza-Juventus 1-0 74′ Gytkjaer

Roma-Atalanta 0-1 35′ Scalvini

Milan-Napoli 1-2 55′ rig. Politano, 69′ Giroud (M), 78′ Simeone

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 17

Atalanta 17

Udinese 16

Lazio 14

Milan 14

Roma 13

Inter 12

Juventus 10

Torino 10

Fiorentina 9

Sassuolo 9

Spezia 8

Salernitana 7

Empoli 7

Lecce 6

Bologna 6

Verona 5

Monza 4

Cremonese 2

Sampdoria 2

PROSSIMO TURNO

OTTAVA GIORNATA SERIE A

Napoli-Torino sabato 1 ottobre ore 15

Inter-Roma sabato 1 ottobre ore 18

Empoli-Milan sabato 1 ottobre ore 20.45

Lazio-Spezia domenica 2 ottobre ore 12.30

Lecce-Cremonese domenica 2 ottobre ore 15

Sampdoria-Monza domenica 2 ottobre ore 15

Sassuolo-Salernitana domenica 2 ottobre ore 15

Atalanta-Fiorentina domenica 2 ottobre ore 18

Juventus-Bologna domenica 2 ottobre ore 20.45

Verona-Udinese lunedì 3 ottobre ore 20.45