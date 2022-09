Marchegiani: «Cambio dopo 30′ non giustificato! Non fa bene all’Inter»

Inzaghi in Udinese-Inter ha effettuato una doppia sostituzione dopo appena trenta minuti del primo tempo. Luca Marchegiani su Sky Sport ha espresso la sua opinione in merito

CAMBI INSPIEGABILI – Luca Marchegiani commenta così la scelta di Simone Inzaghi di sostituire Alessandro Bastoni ed Henrikh Mkhitaryan dopo appena trenta minuti: «Mi trovo in difficoltà a commentare questa cosa. Secondo me un cambio così al 30′ del primo tempo è solo giustificato se sei sotto 4-0 e vuoi dare una scossa. Per quanto la squadra sia in difficoltà, era meglio aspettare la fine del primo tempo anche perché il risultato era di 1-1. È una cosa che non fa bene. Lascia stare che l’Inter poi ha perso la partita e non dipende da quello. Secondo me è un errore. Non è che si è passati da una gestione prevalentemente motivazionale di Conte ma con grande coinvolgimento, a una gestione troppo tattica (facendo riferimento a Inzaghi, ndr)».