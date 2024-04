Zancan: «Inter capace di crescere dalle cessioni! Appetibilità ovvia»

Zancan, parlando del mercato prossimo dell’Inter, elogia la dirigenza nerazzurra e fa una constatazione sull’organico di Inzaghi.

CAPACITÀ − In casa nerazzurra si festeggia la vittoria del ventesimo scudetto, ma si pensa anche al futuro con l’eventuale nome di Denzel Dumfries a fare da cornice per il mercato in uscita. Federico Zancan, ospite negli studi di Sky Sport 24, sostiene questo: «Ovvio che l’Inter abbia dei giocatori appetibili, a maggior ragione dopo la vittoria dello Scudetto. Adesso è in una situazione più comoda dal punto di vista economico e non è costretta a vendere qualche big come qualche anno fa e se c’è una squadra capace di crescere dalle cessioni è l’Inter. C’è però la sensazione che vorrebbe tenere lo zoccolo duro della squadra».