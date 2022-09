VIDEO – Monza-Juventus 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Juventus, match della settima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



LA PRIMA IN ASSOLUTO – Monza-Juventus 1-0 nella settima giornata di Serie A. Il Monza si prende lo scalpo più illustre possibile per conquistare la sua prima vittoria in Serie A nella storia. Al termine di uno scialbo primo tempo Angel Di Maria reagisce su Armando Izzo con una gomitata in pieno petto: rosso diretto, inconcepibile. Il Monza prova a sfruttare la superiorità numerica e al 52′, su cross dalla destra, Dany Mota fallisce l’1-0 mandando a lato da ottima posizione. Un minuto dopo reazione della Juventus con Fabio Miretti, murato al momento del suo tiro. Al 74′ cross di Patrick Ciurria, Christian Gytkjaer prende il tempo a Federico Gatti e devia in rete per l’1-0. Risposta affidata a Moise Kean, sul cui colpo di testa Michele Di Gregorio è bravo a parare. Poi più nulla, al fischio finale è festa per il Monza nell’esordio da allenatore di Raffaele Palladino. Per la Juventus, con Massimiliano Allegri in tribuna squalificato, crisi nerissima.

Video con gli highlights di Monza-Juventus dal canale ufficiale YouTube del Monza.