Caressa: «Cambi Inzaghi buttano giù psicologicamente! Mkhitaryan il primo»

Dura la critica di Fabio Caressa a Simone Inzaghi dopo la sconfitta in Udinese-Inter. Secondo il giornalista, il primo a pagare degli errori del tecnico è stato Henrikh Mkhitaryan.

CROLLO PSICOLOGICO – Fabio Caressa analizza così il momento della squadra nerazzurra: «L’Inter ha i soliti problemi di nervosismo. Sbaglia addirittura Marcelo Brozovic e permettere le ripartenze degli avversari. Sbaglia la difesa e non ci sono le coperture. Contro l’Udinese ha sbagliato soprattutto Simone Inzaghi: due cambi al 30′ non si fanno. Rischi di buttare giù psicologicamente il giocatore che cambi, uno come Mkhitaryan che in passato quando ha perso fiducia in sé stesso ha avuto difficoltà a esprimersi al meglio. Spero che il cambio sia stato dettato da motivi tattici, perché non accetto che sia legato solo agli ammoniti. Spero che Inzaghi tragga beneficio da quello che è successo, in modo tale da modificare le proprie idee».