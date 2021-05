VIDEO AMARCORD – Milito, gol scudetto a Siena: -1 al Triplete Inter!

ALL’ULTIMO RESPIRO – Lo scudetto 2009/10 dell’ Inter passa ancora per il Siena , come due e tre anni prima ( vedi video ). Stavolta la giornata è l’ultima, quindi i nerazzurri non avranno altri match point. E, nonostante un avversario già retrocesso, la squadra di José Mourinho deve sudare più del previsto. L’uomo della Provvidenza, ancora una volta, assume le sembianze di Diego Milito , già matador della finale di Coppa Italia contro la Roma . Al 57′, dopo uno slalom di Javier Zanetti sulla sinistra, il Principe riceve palla al limite dell’area e trafigge il portiere avversario. Sarà il gol che decide la vittoria, e che regala all’Inter il diciottesimo Scudetto della sua storia , il quinto di fila. I nerazzurri completano così il secondo passo verso il Triplete. Rivediamo la vittoria nerazzurra nel video YouTube di “hacidburn0”:

