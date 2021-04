VIDEO AMARCORD – Doppio Materazzi, a Siena l’Inter prende lo scudetto!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 22 aprile 2007. Una data storica in casa nerazzurra perché a Siena arriva il quindicesimo scudetto. Il protagonista assoluto è Marco Materazzi.

DOPPIA, TRIPLA GIOIA – Meno di un anno dopo aver inciso sul Mondiale vinto dall’Italia, Marco Materazzi si conferma protagonista decisivo anche con la maglia dell’Inter. La stagione 2006/07 è straordinaria per il numero 23, che chiuderà con un bottino di dieci gol in campionato. Due di questi arrivano il 22 aprile, in casa del Siena, e sono i più decisivi, perché valgono la vittoria del quindicesimo scudetto dell’Inter. Il primo gol arriva al 18′, risolvendo una mischia su calcio d’angolo. Il secondo arriva nella ripresa, al 61′, quando trasforma (battendolo due volte) un rigore. In mezzo Paolo Negro aveva momentaneamente accorciato per il Siena. Rivediamo la storica giornata di Siena, nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: