VIDEO AMARCORD – Bergomi doppio protagonista nel 4-2 Inter alla Roma

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 27 marzo 1988. A San Siro va in scena una sfida pirotecnica contro la Roma: finisce 4-2, Bergomi scena in entrambe le porte.

GARA PIROTECNICA – Il 27 marzo 1988 l’Inter sovrasta la Roma a San Siro, in una gara da sei gol complessivi. Il vantaggio lo firma Alessandro Altobelli, trasformando un rigore al 13′. Dopo quattro minuti arriva anche il raddoppio, con un meraviglioso destro al volo di Giuseppe Bergomi dal vertice destro dell’area. Alla mezz’ora arriva addirittura il 3-0: Massimo Ciocci scherza i difensori giallorossi al limite, e firma il tris per l’Inter. Al 38′ la Roma accorcia, con un rigore di Giuseppe Giannini per un ingenuo fallo di mano. E prima dell’intervallo, arriva l’impensabile 4-2: Bergomi devia una punizione giallorossa nella propria porta, trovando il secondo gol della sua gara. Al 68′ ancora Ciocci chiude i conti, trovando il 4-2 finale con una girata in area. Rivediamo la sfida pirotecnica nel video YouTube di “inter070”: