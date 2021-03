Non solo Berardi e Caputo, un altro del Sassuolo da valutare per l’Inter

Inter-Sassuolo è in programma mercoledì 7 aprile alle ore 20.45, come recupero di campionato. Stasera è uscita la notizia del forfait di Berardi e Caputo dall’Italia (vedi articolo), ma non sono gli unici neroverdi ad aver dovuto abbandonare le nazionali.

A RISCHIO? – Lukas Haraslin del Sassuolo lascia il ritiro della Slovacchia. In questo sabato appena iniziato avrebbe dovuto partecipare, come Milan Skriniar, alla partita contro Malta, ma non sarà a disposizione. «Ha un ematoma alla coscia, il rischio sarebbe troppo alto e per questo l’abbiamo escluso dai convocati», ha detto il commissario tecnico Stefan Tarkovic. Le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico neroverde, ma è chiaro che se avesse potuto recuperare per le prossime sfide sarebbe rimasto in nazionale. Per questo, in vista di Inter-Sassuolo, le sue condizioni dovranno essere monitorate, così come Domenico Berardi e Francesco Caputo.