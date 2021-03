De Ligt in questa sosta per le nazionali non ha de Vrij in nazionale nell’Olanda, visto che il difensore dell’Inter è positivo al Coronavirus. In conferenza stampa, il giocatore della Juventus ha parlato dei suoi compagni di reparto.

NESSUNA PREFERENZA – Matthijs de Ligt ritiene di trovarsi bene sia con Stefan de Vrij sia con Daley Blind: «Chi è meglio? Non è una cosa che mi preoccupa. Queste decisioni spettano al commissario tecnico (Frank de Boer, ndr): è lui che sa cosa serve alla squadra. Blind è uno dei migliori difensori con cui abbia mai giocato, de Vrij gioca in Italia ed è più fisico. In fase difensiva è più forte di Daley, ma penso dipenda anche dagli avversari. In nazionale però abbiamo anche Nathan Aké e altri giocatori: ci sono tante opzioni, magari sarò io a rimanere fuori (ride, ndr). Queste decisioni spettano al commissario tecnico e credo che dipendano dalla partita. Noi giocatori facciamo quello che ci viene chiesto».