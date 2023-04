VIDEO – Milan-Empoli 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Milan-Empoli, anticipo della ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



ALTRO STOP – Milan-Empoli 0-0 nell’anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Il Milan fa turnover in vista del derby di Champions League col Napoli e stecca malamente. La prima occasione è al 13′, con gran palla per Ante Rebic fermato da Samuele Perisan (portiere di riserva dell’Empoli) che poi ferma anche Theo Hernandez sul proseguimento dell’azione. Nel primo tempo non succede più nulla, con una sterile supremazia territoriale rossonera. Nella ripresa, dopo un paio di richieste di rigore, l’arbitro Matteo Marcenaro ne dà uno per un abbaglio. Il direttore di gara scambia un colpo di testa di Tyronne Ebuehi per tocco di mano, col braccio alto ma che non prende la palla. Inevitabile il ricorso al VAR per cancellarlo. A un quarto d’ora dal termine la palla buona capita ad Alessandro Florenzi, il suo destro è sul palo esterno. L’Empoli si difende con ordine ma soffre nel finale, col Milan che fa cambi offensivi e Perisan che deve murare Olivier Giroud e Brahim Diaz a un passo dal gol. Giroud segnerebbe all’89’ su cross di Florenzi, ma lo fa con la mano e il VAR annulla. Otto lunghissimi minuti di recupero non cambiano la storia della partita, è pari negativo per Stefano Pioli. Mentre l’Empoli esce dal Meazza con la porta inviolata come contro l’Inter.

