VIDEO – Lazio-Sassuolo 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Sassuolo, match della trentatreesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



SECONDO POSTO CONFERMATO – Lazio-Sassuolo 2-0 nella trentatreesima giornata di Serie A. La Lazio ritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive e resta seconda davanti alla Juventus. Ciro Immobile farebbe gol al 7′, su assist di Matias Vecino, ma l’assistente segnala fuorigioco. Incredibilmente il VAR prima convalida, poi annulla per una posizione precedente sull’inizio dell’azione. Il vantaggio arriva comunque al 14′, con lancio di Marcos Antonio per il gran controllo di Felipe Anderson il destro vincente. Alla mezz’ora il Sassuolo si divora l’1-1, con Matheus Henrique liberato a destra che prende solo l’esterno della rete. Mentre sull’ultimo pallone del primo tempo (49′) Davide Frattesi colpisce la traversa. Diverse le occasioni nel secondo tempo per i neroverdi per trovare il pareggio, ma non è la serata giusta. E nel secondo dei cinque minuti di recupero proprio Matheus Henrique perde malamente palla a centrocampo, manda sulla corsa Mattia Zaccagni il cui assist per Toma Basic è solo da spingere in rete a porta vuota per il 2-0.

Video con gli highlights di Lazio-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.