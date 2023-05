Biasin: «Inzaghi, massacro esagerato! Inter, prestazioni di alto livello!»

Biasin scaglia una lancia a favore di Inzaghi (vedi intervista) e si congratula con l’Inter per l’atteggiamento nelle ultime prestazioni. Di seguito le dichiarazioni del giornalista ospite nel salotto di “Pressing”.

CONSAPEVOLEZZA – Fabrizio Biasin commenta così la vittoria schiacciante dell’Inter in trasferta col Verona: «Incredibile arrivare a maggio, dopo un aprile con nove partite, a questo livello di forma. Significa aver amministrato davvero bene le energie e avere una rosa con tanti giocatori intercambiabili. Questo lo abbiamo visto: con chi gioca gioca l’Inter riesce a performare veramente ad altissimo livello. Complimenti a questa squadra che stasera ci ha fatto vedere di aver trovato quella consapevolezza da grande che fino a un mese fa non aveva. Fino a un mese fa aveva paura se non riusciva a fare gol, oggi invece ha fatto vedere che, con calma, i gol arrivano. La partita di stasera l’Inter l’ha giocata sempre solo che nelle precedenti non segnava. Perdeva le partite ma non è che non c’erano le prestazioni. Secondo me il massacro mediatico che ha subito Simone Inzaghi è stato un filo esagerato e basta vedere adesso come stanno andando le cose».