Inzaghi: «Non sorpreso dall’Inter! Situazione migliore, ma testa alla Roma»

Inzaghi al termine di Verona-Inter terminata sul punteggio di 0-6 su DAZN ha mostrato tutta la sua soddisfazione per il risultato e soprattutto la prestazione della squadra.

SITUAZIONE MIGLIORATA – Simone Inzaghi dopo Verona-Inter 0-6 ha parlato così su DAZN: «Non sono sorpreso perché nei periodi in cui non venivano i risultati noi riuscivamo comunque a creare occasioni proprio come a stasera. La classifica oggi è migliorata, però abbiamo ancora tanto da fare. Tra settantadue ore avremo un’altra partita difficile. Quello che ci sta aiutando è il lavoro quotidiano, ascoltiamo poco e andiamo avanti cercando di arrivando a traguardi prestigiosi per la nostra società. Società e squadra sono tutti concentrati per finire alla grande. I risultati aiutano a tutto, manca ancora qualche altra partita e oltre la finale di Coppa Italia e semifinale di Champions League vogliamo anche arrivare tre le prime quattro. Risultato di oggi cambia qualcosa per Milan-Inter? I giudizi cambiano in fretta giocando ogni tre giorni. Noi adesso dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Cento presenze con l’Inter? Al momento ne ho fatti trecentocinquanta, spero ce ne siano altrettanti».