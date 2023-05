Pellegatti: «Derby con l’Inter? Ciò che conta è il Milan in semifinale!»

A una settimana dal derby di Champions League, in campionato l’Inter stra-vince e il Milan pareggia (vedi report). Pellegatti dice la sua in merito nel corso della trasmissione “Pressing”.

AVVERTIMENTI – Carlo Pellegatti non ha paura dell’euro-derby di Champions League contro l’Inter. Al contrario, il giornalista intimidisce gli avversari di tifo durante la trasmissione di Italia1: «Sarebbe blasfemia non pensare al derby di Champions League perché non arriva tutti gli anni. Ma io non mi focalizzo tanto sul derby quanto sulla semifinale. In questo caso c’è il derby ma quello che conta è che il Milan è in semifinale. Il Milan di questa sera è molto deludente e rappresenta un po’ il 2023, venticinque punti in diciotto partite. Però, non dobbiamo dimenticarlo, batto il Tottenham e batte il Napoli, che sulla carta doveva essere nettamente superiore. Per chiudere dico, il più grande inganno del diavolo è quello di non aver rivelato al mondo la sua esistenza. Attenzione!».