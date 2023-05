VIDEO – Fiorentina-Roma 2-1, Serie A, gol e highlights della partita

Fiorentina-Roma, anticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



CAPOVOLTA ALLA FINE – Fiorentina-Roma 2-1 nell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. La Roma fa ampio turnover pensando alla finale di Europa League di mercoledì e perde. Questo nonostante vada avanti all’11’, con cross da destra per la sponda di Ola Solbakken e il tap-in di Stephan El Shaarawy nell’area piccola. La Fiorentina sbanda e rischia lo 0-2, con Lucas Martinez Quarta determinante sulla linea per fermare Solbakken. Su El Shaarawy, poco prima dell’intervallo, si oppone con un prodigio Michele Cerofolini che poco dopo replica su Andrea Belotti. A cinque minuti e mezzo dal 90’ arriva il pareggio, con la sponda di Rolando Mandragora su cross dalla destra per il tocco da due passi di Luka Jovic. Inerzia della partita capovolta e all’88’ la Fiorentina è avanti: altro traversone, nuovo colpo di testa e nell’area piccola controlla Jonathan Ikoné facendo centro. Per la Roma sarà necessario vincere mercoledì per andare in Champions League, non potendo più finire tra le prime quattro.

Video con gli highlights di Fiorentina-Roma dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.