VIDEO – Spezia-Torino 0-4, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Torino, anticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Picco di La Spezia.



DISASTRO SPEZZINO – Spezia-Torino 0-4 nell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. Doveva essere la partita decisiva per lo Spezia e invece si è tramutata in un incubo. Che il Torino sia in un pomeriggio di grazia si capisce dal 14’, quando Aleksej Miranchuk colpisce la traversa con un bel sinistro. Lo 0-1 arriva al 24’: angolo da destra, tira Wilfried Singo e un rimpallo su Przemyslaw Wisniewski causa l’autorete di quest’ultimo. L’arbitro poi dà un rigore allo Spezia per fallo su M’Bala Nzola di Alessandro Buongiorno, ma in precedenza c’è un tocco di mano di Emmanuel Gyasi e al VAR lo revoca. Altro palo per il Torino quaranta secondi dopo l’inizio della ripresa, con un destro dal limite di Mergim Vojvoda. Il raddoppio è rinviato al 72’, con Nikola Vlasic che serve Samuele Ricci per il sinistro da posizione centrale. Lo Spezia non c’è più e becca il terzo al 76’, altro assist di Vlasic stavolta dal fondo per il piazzato di Ivan Ilic. A tredici secondi dalla fine del recupero (96’) gloria anche per Yann Karamoh, sinistro rasoterra in area. Se il Verona dovesse vincere alle 12.30 con l’Empoli lo Spezia scivolerebbe terzultimo, in zona retrocessione.

Video con gli highlights di Spezia-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.