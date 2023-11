VIDEO – Bologna-Lazio 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Lazio, anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



SEMPRE PIÙ IN ALTO – Bologna-Lazio 1-0 nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Il Bologna porta a dieci le partite consecutive in campionato senza sconfitte e si prende un’altra serata di gloria. Dopo cinque minuti la Lazio prenderebbe la traversa con Valentin Castellanos, ma l’arbitro segnala una spinta a un avversario. Da angolo in porta di Luis Alberto respinge Lukasz Skorupski, poi mischia in area e conclusione alta con richiesta di rigore senza esito. Una gran giocata di Joshua Zirkzee al 45′ quasi porta avanti il Bologna, ma il suo tiro è sul fondo. Ma, dopo venticinque secondi dall’inizio della ripresa, l’attaccante ex Bayern Monaco pesca centralmente Lewis Ferguson che arriva a rimorchio e batte Ivan Provedel. Nemmeno l’ingresso di Ciro Immobile, a differenza di quanto avvenuto lunedì con la Fiorentina, rialza la Lazio che non riesce a reagire e si arrende. Un brutto stop prima della Champions League col Feyenoord e del derby.

Video con gli highlights di Bologna-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.