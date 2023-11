Gasperini sfida l’Inter: ‘vincere la filosofia’. Punta un traguardo − CdS

Atalanta-Inter non è una sfida mai banale per Gian Piero Gasperini, che ritorna a sfidare il suo passato. Il tecnico orobico punta anche un traguardo.

CONTRO L’EX − Per l’Inter arriva la prima trasferta complicata della stagione di Serie A, quella al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Numeri alla mano un vero proprio crash test per la Thu-La. La Dea dell’ex Gasperini, nonostante la caratura dell’avversario, non cambia la sua filosofia di calcio. Ossia scendere in campo per vincere. Questo il mantra osannato dall’ex allenatore della Beneamata, che allenò per pochissime settimane nel 2011 venendo esonerato dopo appena quattro giornate rimediando la bellezza di tre sconfitte. Contro l’Inter, Gasp punta anche a guadagnare il 500esimo punto sulla panchina dell’Atalanta.

Fonte: Corriere dello Sport – Patrick Iannarelli