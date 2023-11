La Thu-La per abbattere il muro Gewiss: crash test per l’Inter − CdS

Oggi l’Inter sfida l’Atalanta alle 18 al Gewiss Stadium. La Dea è una macchina invalicabile all’interno della propria tana, spetterà alla Thu-La infrangere il muro.

LA SFIDA − L’Inter alle 18 sfida l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Il miglior attacco del campionato, 25 gol, sfida la squadra con la miglior difesa in casa (zero gol subiti). Sta alla Thu-La, Thuram-Lautaro Martinez, abbattere il muro orobico. La Dea ha infatti in casa un ruolino di marcia eccezionale con quattro vittorie e un pareggio tra campionato ed Europa League. Al Gewiss Stadium non hanno ne vinto né segnato Monza, Cagliari, Genoa, Juventus e Rakow. La coppia franco-argentina dell’Inter, la più prolifica del campionato con 15 gol in due, è pronta al crash test. Stessa cosa per l’Atalanta che si troverà di fronte un’Inter, che segna con regolarità dal 15 aprile della passata stagione, quindi da ben 18 partite consecutive, mentre in trasferta l’ultimo digiuno da gol è addirittura datato 26 febbraio (Bologna-Inter 0-1). A proposito di Thuram e Lautaro Martinez, il primo ha segnato un solo gol su cinque quest’anno fuori dalle mura amiche di San Siro; mentre il Toro ne ha fatti ben 6 su 11. L’argentino si fa bello in trasferta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno