Inzaghi ragiona sull’Inter anti Atalanta, rimangono due dubbi − CdS

Inzaghi ha ancora poche ore e poi potrà sciogliere ogni dubbio sull’Inter da schierare contro l’Atalanta. Provate due soluzioni in allenamento.

ULTIME − Alle 18 l’Inter sfiderà l’Atalanta nel match valido per l’undicesimo giornata di campionato. Sfida ad alta quota per i nerazzurri di Milano, che puntano a confermarsi in Italia per poi volare mercoledì in Austria e strappare il pass ottavi di finale di Champions League contro il Salisburgo. Contro la Dea, Inzaghi si affiderà sull’Inter dei titolarissimi, ma con due eventuali eccezioni che potrebbero riguardare le corsie. Ieri, infatti, sono stati provati in allenamento sia Matteo Darmian che Carlos Augusto rispettivamente al posto di Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Per la seconda volta, dopo Torino, il tecnico interista ha potuto preparare il match di campionato sfruttando la settimana completa senza impegni da coppe. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.