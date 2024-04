Inter, si torna in campo! Inzaghi sfida il Torino: spunta ipotesi turnover – TS

Pausa finita per l’Inter: la sfida contro il Torino di domenica si avvicina. Inzaghi oggi inizierà a prepararla sul campo, ma iniziano già i primi rumors di formazione. Ne parla TuttoSport.

RITORNO – Dopo essersi goduta il trionfo nel derby e la meritatissima celebrazione da parte di familiari e tifosi nerazzurri, per l’Inter è tempo di tornare sul campo. Simone Inzaghi ha concesso ai suoi ragazzi due giorni di riposo, non solo per festeggiare ma anche per ritrovare le tante energie spese lunedì scorso, sul campo contro il Milan e dopo la sfida in compagnia. La libertà è finita e proprio oggi un’Inter scudettata farà ritorno ad Appiano Gentile, anche perché fra soli tre giorni a San Siro è atteso il Torino. Sfida dopo la quale i nerazzurri torneranno a festeggiare insieme ai propri tifosi.

SCELTE – Inzaghi nella sessione d’allenamento odierna inizierà a preparare il match contro la squadra granata, che potrebbe pensare di affrontare con una formazione diversa dalla classica. Stando a quanto riporta l’edizione di Tutto Sport, infatti, è probabile che nel lunch match di domenica il coach dell’Inter opti per un turnover, però non necessariamente pesante. Dunque sono attese da Inzaghi alcune variazioni, ma non stravolgimenti.

Fonte: TuttoSport – Alessia Scurati