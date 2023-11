L’Atalanta di Gasperini punta sui nuovi protagonisti in attacco

L’Atalanta di Gasperini ha cambiato pelle nel reparto offensivo, ed è una squadra con numeri di alto livello nella Serie A 2023-2024.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Gasperini è sempre il 3-4-2-1, con la possibilità di modificare la composizione dell’attacco a seconda delle necessità. Contro squadre con un regista basso ad esempio il tecnico sceglie spesso di sfruttare un trequartista centrale con due punte. La manovra punta molto sugli esterni, aiutati da trequartisti e punte che si allargano. In non possesso i bergamaschi non sono più aggressivi come pochi anni fa, ma alternano momenti di pressione alta ad altri di difesa più bassa. De Roon è un elemento tattico centrale per Gasperini, il vero equilibratore della squadra con le sue letture, quello che copre le avanzate di tutti.

STATISTICHE – L’Atalanta con 8 gol subiti è la terza miglior difesa della Serie A, ed è quarta anche per tiri subiti. In ben 8 partite ha tenuto la porta inviolata. In casa però è la miglior difesa in assoluto con ben zero gol subiti. Con 18 gol segnati i nerazzurri sono anche il quarto miglior attacco. E qui migliorano persino guardando le conclusioni: per tiri prodotti sono secondi. Un fattore sono i calci piazzati: con 3 reti all’attivo da queste situazioni sono secondi in A. I cross sono una risorsa importante: gli uomini di Gasperini sono terzi in campionato per cross a gara.

DETTAGLI – Ruggeri è una delle sorprese della stagione. Titolare sulla fascia sinistra, è primo tra gli esterni per passaggi medi (sesto totale), secondo per cross a partita, terzo per passaggi chiave e ha prodotto 3 assist. Ederson è il miglior giocatore dell’Atalanta per rendimento secondo Whoscored. Terzo ma di pochissimo per passaggi medi, primo per contrasti, terzo per intercetti e autore di 3 gol. De Ketelaere è una delle novità del reparto offensivo. Trequartista di destra, seconda punta e anche prima punta, l’ex Milan è primo per dribbling, secondo per passaggi chiave, ha trovato un gol e 2 assist ed è l’attaccante che gestisce più palloni. Scamacca è il nuovo riferimento offensivo. E come tale gioca: secondo per rendimento secondo Whoscored, primo per tiri a partita, miglior marcatore con 4 gol.