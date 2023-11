Schelotto: «Atalanta-Inter? Amate entrambe! A Milano la cosa più bella…»

Nel giorno di Atalanta-Inter a pronunciarsi sul match di campionato è un ex di entrambe le squadre: Ezequiel Schelotto. Il calciatore, ora al Barletta, viene intercettato da TuttoSport.

EX – Ezequiel Schelotto ha dei bei ricordi legati a Inter e Atalanta, squadre in cui ha militato e che oggi si affronteranno per l’11º turno di campionato: «Entrambe adottano lo stesso modulo, sarà una partita a specchio. Chi vincerà i duelli, vincerà la gara. E sicuramente in quest’ottica sarà fondamentale la prestazione dei laterali. L’Inter sta disputando un campionato straordinario, l’Atalanta è sempre lì vicino ai primi posti. Lautaro, Thuram, Barella possono decidere la partita con una giocata, ma anche la Dea, potendo contare su Scamacca, Lookman e Koopmeiners, ha giocatori molto forti e ostici da affrontare. Io ho amato tutte e due le maglie, quindi non mi sbilancio sul risultato finale. Dumfries all’Inter sta facendo la differenza e nel calcio moderno devi avere chi possa farlo sulle fasce, ma è presto per sostenere che sia tra i più forti di tutti. Ruggeri è un ragazzo giovane, che promette bene. Le dico questo: io ho avuto la possibilità di affrontare l’Inter quando ero all’Atalanta. Giocavo con una carica in più, quando affronti un top club devi avere grandi obiettivi. Ruggeri dovrà fare lo stesso quest’oggi. Si vede che è bravo. Deve continuare con umiltà, determinazione e voglia di migliorare. Zappacosta o Hateboer contro Dimarco o Carlos Augusto? Un altro bel duello, a prescindere da chi giocherà. Sono tutti calciatori importanti».

RICORDI – Schelotto poi ripensa ai suoi anni all’Inter: «Cosa ricordo di Dimarco? Io ero in prima squadra e lui nella Primavera dell’Inter. Già si capivano qualità, determinazione e voglia di diventare un grande campione. Dopo qualche prestito è tornato a Milano e ora si vede che la maglia nerazzurra non gli pesa. È un ragazzo che dà tutto in campo, anche per questo ha conquistato la Nazionale. Deve solo continuare così per diventare ancora più forte. Arrivare all’Inter è stata la cosa più bella che mi potesse capitare nella vita. Oggi continuo a sentirmi con Zanetti, mi piacerebbe rivedere Moratti per poterlo abbracciare e ringraziare di quanto fatto per me. Ricordo ovviamente il primo derby contro il Milan, quando segnai: fu una cosa grandissima. Peccato perché col cambio della società non riuscii più a continuare il percorso a Milano, Le casacche dell’Inter regalate da Lautaro Martinez al Barletta? In realtà le maglie le ho comprate io tramite la società (ride, ndr). Martinez ha dato la disponibilità a firmarle tutte e lo ringrazio. Era un regalo per i ragazzi del Barletta, una sorpresa che tutti hanno apprezzato. Come i nerazzurri puntano al campionato, noi oggi, anche grazie anche al presidente Dimiccoli che mi ha accolto come un figlio, sogniamo di arrivare lontano».