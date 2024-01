VIDEO – Atalanta-Frosinone 5-0, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Frosinone, posticipo della ventesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 5-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



DILAGANTE – Atalanta-Frosinone 5-0 nel posticipo della ventesima giornata di Serie A. L’Atalanta si porta a -1 dalla zona Champions League. Col Frosinone avvio sprint dei bergamaschi: al quarto d’ora il punteggio è già di 3-0. Dopo cinque minuti Emil Holm (gran partita la sua) scappa via a Mateus Lusuardi che lo tocca nettamente appena entrato in area, è rigore. Trasforma Teun Koopmeiners spiazzando Stefano Turati, per il vantaggio all’8′. Poi tocca a Éderson raddoppiare al 13′, su bel traversone da sinistra stavolta di Matteo Ruggeri con perfetto inserimento centrale. Passa un minuto e un gran tiro di Charles De Ketelaere sbatte sulla traversa ed entra: per l’Atalanta i tre punti sono già in cassaforte. Il Frosinone non riesce a riaprirla, proseguendo nel suo crollo in classifica. Col punteggio che diventa ancor più pesante nel finale, quando all’83’ Mario Pasalic da poco entrato serve Davide Zappacosta per il destro piazzato del poker. E proprio al 90′ Holm corona un’ottima prestazione segnando da due passi il quinto centro bergamasco.

ATALANTA-FROSINONE – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Atalanta-Frosinone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.